В Югре судят водителя грузовика: его коллега получил тяжелый перелом

В Нижневартовске судят водителя "КамАЗа", который, как полагают следователи, виновен в том, что его коллега получил тяжелую травму, передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре прошлого года на одной из производственных баз Нижневартовского района грузили металлическое оборудование в полуприцеп "КамАЗа". Водитель автомобиля, увидев, что погрузка идет к завершению, начал выезжать со склада. Однако перед этим он не проверил, есть ли в кузове люди и надежно ли закреплен груз. В кузове остался стропальщик, который не успел закрепить все металлоконструкции. Во время движения оборудование вытолкнуло рабочего из кузова, он упал, получив тяжёлый перелом бедренной кости.

Водитель грубо нарушил требования охраны труда. Вину он полностью признал. Дело ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.