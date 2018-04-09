Сирийская авиабаза в Хомсе подверглась ракетному удару, есть жертвы

В результате массированного ракетного удара по военному аэродрому Тифор в сирийской провинции Хомс есть погибшие и раненые военнослужащие.

По данным телеканала Al Mayadeen, в районе аэродрома прогремело несколько сильных взрывов, передает ТАСС.

По сообщениям агентства SANA, сирийским системам ПВО удалось сбить восемь ракет, предположительно принадлежащих США.

Между тем Пентагон и Белый дом отказались признать причастность вооруженных сил США к нанесению ударов по сирийской военной базе.

В последующем "Аль-Маядин" рассказал подробности атаки на авиабазу. По информации телеканала, ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Израиль отказался комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе в Хомсе, которую израильские военные атаковали ранее, передает РИА Новости.

Напомним, в феврале израильские военные нанесли удар по авиабазе в Хомсе. Израиль утверждал, что из этого военного объекта были запущены дроны иранского производства, которые вторглись в воздушное пространство еврейского государства. В результате инцидента был сбит израильский истребитель F-16, который участвовал в авиаударе по базе.