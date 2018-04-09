После ДТП с гибелью пяти человек в Крыму возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пяти и травмирования семи человек в результате ДТП в Крыму.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 8 апреля на железнодорожном переезде между городами Армянск и Красноперекопск в результате столкновения электропоезда, следовавшего по маршруту "Армянск – Керчь", и микроавтобуса "Мерседес Спринтер", двигавшегося по маршруту "Севастополь – Армянск", погибло пять человек (в том числе водитель микроавтобуса). Еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователями продолжается осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели и очевидцы, также устанавливается организатор пассажирских перевозок по данному маршруту.