Лидеры проигравших на выборах партий Венгрии решили уйти в отставку

Лидеры венгерских партий, которые не смогли добиться победы на парламентских выборах в стране, объявили об уходе в отставку.

В частности, как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, о таком намерении заявили руководители партий "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), занявшей второе место, и Социалистической партии, оказавшейся на третьем месте.

"Мы не смогли достигнуть нашей цели — победить на выборах и добиться перемен в правительстве, — заявил лидер "Йоббика" Габор Вона. — "Фидес" снова победила".

В свою очередь, лидер социалистов Дьюла Мольнар отметил, что его партия считает себя ответственной за итог выборов.

"Мы признаём решение избирателей", — сказал он.

По предварительным данным, одержавшая победу консервативная евроскептицистская партия "Фидес — Венгерский гражданский союз" получит 133 из 199 мест в парламенте страны, тогда как "Йоббик" — 26 мест, а социалисты — 20.