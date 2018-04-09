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06.04.2018
общество  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Новости
09.04.2018 06:30 Мск (08:30 Екб)
политика | За рубежом
Трамп и Макрон обсудили вопрос применения химоружия в Сирии
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Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон (2018) | Фото: www.streetinsider.com

Париж и Вашингтон выступят с единых позиций на Совете безопасности ООН по применению химического оружия в Сирии, сообщил офис президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как уточняет "Интерфакс", такая договорённость была достигнута в ходе телефонной беседы французского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

"Они договорились о координации усилий и инициатив на заседании СБ ООН, запланированном на понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке", — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что лидеры двух стран поделились друг с другом информацией, "подтверждающей" факт использования отравляющих веществ, и условились на заседании Совбеза уделить внимание вопросам "повторного применения химоружия" в Сирии.

В свою очередь, Макрон, как отметили в Елисейском дворце, "решительно осудил химическую атаку 7 апреля против населения города Думы".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее оппозиционные интернет-ресурсы со ссылкой на сирийских боевиков опубликовали сообщения о применении отравляющих веществ в Думе. В российском МИД данную информацию сочли попыткой выгородить террористов.

Ранее стало известно, что специалисты арабского "Красного полумесяца" не нашли следов использования химоружия в сирийском городе со стороны правительственных войск.

Другие новости по темам: Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон, СБ ООН, ООН, химоружие, Сирия
09.04.2018 06:30 Мск | Париж | информационная служба Накануне.RU
08:30 Екб


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Трамп и Макрон обсудили вопрос применения химоружия в Сирии
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