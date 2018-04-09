Трамп и Макрон обсудили вопрос применения химоружия в Сирии

Париж и Вашингтон выступят с единых позиций на Совете безопасности ООН по применению химического оружия в Сирии, сообщил офис президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как уточняет "Интерфакс", такая договорённость была достигнута в ходе телефонной беседы французского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

"Они договорились о координации усилий и инициатив на заседании СБ ООН, запланированном на понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке", — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что лидеры двух стран поделились друг с другом информацией, "подтверждающей" факт использования отравляющих веществ, и условились на заседании Совбеза уделить внимание вопросам "повторного применения химоружия" в Сирии.

В свою очередь, Макрон, как отметили в Елисейском дворце, "решительно осудил химическую атаку 7 апреля против населения города Думы".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее оппозиционные интернет-ресурсы со ссылкой на сирийских боевиков опубликовали сообщения о применении отравляющих веществ в Думе. В российском МИД данную информацию сочли попыткой выгородить террористов.

Ранее стало известно, что специалисты арабского "Красного полумесяца" не нашли следов использования химоружия в сирийском городе со стороны правительственных войск.