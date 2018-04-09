Захарова рассказала о "стратегии" западных санкций

Санкционная политика Запада против России не связана ни с Крымом, ни с предполагаемым вмешательством Москвы в выборы президента США, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что посредством санкций ведётся определённая стратегия.

"До этого нам говорили, что это понятно, это потому, что Крым. А до Крыма? Мы вот в таком режиме ориентировочно с 2011-2012 годов живём", — передаёт РБК её слова, сказанные в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению Захаровой, в такой политике "всё очевидно".

"Это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной, — отметила представитель МИД. — Это такая стратегия, игра такая — "дави Россию".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Минфин США ввёл санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний.