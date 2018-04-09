Ситуацию с паводками в Челябинской области спасатели взяли на контроль

В Челябинской области начинают работу аварийно-спасательные и оперативные группы учебного спасательного центра МЧС России, специализированной пожарно-спасательной части, а также отрядов федеральной противопожарной службы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, Карталинский, Варненский, Брединский и Ашинский районы уже находятся под дополнительным прикрытием специалистов МЧС. Так, в населенных пунктах Карталы и Варна военнослужащие спасцентра из посёлка Новогорный продолжают мероприятия по очистке пойм рек Караталы-Аят и Нижний Тогузак от растительности и мусора, расчистке ливневых канав и водопропускных труб.

В поселке Наследницкий Брединского района дежурят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. В их задачи входит мониторинг паводковой обстановки, разъяснительные работы с местными жителями, в том числе их обучение мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Аварийно-спасательные группы оснащены плавсредствами, средствами связи, мотопомпами, инженерной техникой, пилами и другим необходимым оборудованием. В случае ухудшения обстановки для оказания адресной помощи местному населению также может быть задействован плавающий транспортер Уральского учебного спасательного центра, который сейчас находится у деревни Горная Карталинского муниципального района.

В настоящее время обстановка в Челябинской области остается стабильной. Уровни воды на гидрологических постах в норме, сбросы воды на гидротехнических сооружениях осуществляются в соответствии с графиком.

Как сообщалось ранее, в трех муниципалитетах Челябинской области проведены взрывные работы на реках