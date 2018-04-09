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общество  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
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Ситуацию с паводками в Челябинской области спасатели взяли на контроль
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водоналивная дамба, МЧС, паводок, паводки, потоп (2013) | Фото: МЧС

В Челябинской области начинают работу аварийно-спасательные и оперативные группы учебного спасательного центра МЧС России, специализированной пожарно-спасательной части, а также отрядов федеральной противопожарной службы.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, Карталинский, Варненский, Брединский и Ашинский районы уже находятся под дополнительным прикрытием специалистов МЧС. Так, в населенных пунктах Карталы и Варна военнослужащие спасцентра из посёлка Новогорный продолжают мероприятия по очистке пойм рек Караталы-Аят и Нижний Тогузак от растительности и мусора, расчистке ливневых канав и водопропускных труб.

В поселке Наследницкий Брединского района дежурят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. В их задачи входит мониторинг паводковой обстановки, разъяснительные работы с местными жителями, в том числе их обучение мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Аварийно-спасательные группы оснащены плавсредствами, средствами связи, мотопомпами, инженерной техникой, пилами и другим необходимым оборудованием. В случае ухудшения обстановки для оказания адресной помощи местному населению также может быть задействован плавающий транспортер Уральского учебного спасательного центра, который сейчас находится у деревни Горная Карталинского муниципального района.

В настоящее время обстановка в Челябинской области остается стабильной. Уровни воды на гидрологических постах в норме, сбросы воды на гидротехнических сооружениях осуществляются в соответствии с графиком.

Как сообщалось ранее, в трех муниципалитетах Челябинской области проведены взрывные работы на реках

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09.04.2018 05:04 Мск | Денис Линов
07:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.03.2018 14:41 Мск
В трех муниципалитетах Челябинской области будут проведены взрывные работы на реках








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Ситуацию с паводками в Челябинской области спасатели взяли на контроль
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