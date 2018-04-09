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общество  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


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Новости
09.04.2018 04:15 Мск (06:15 Екб)
политика | В России
На выборах президента наблюдался дисбаланс в освещении деятельности кандидатов - доклад
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Путин, телевидение, телевизор, ВГТРК, экран, ТВ (2017) | Фото: trueinform.ru

В докладе движения "Голос", посвященном соблюдению равенства прав кандидатов в СМИ в период президентской кампании говорится, что на выборах президента России наблюдался дисбаланс в освещении деятельности кандидатов.

Доклад основан на анализе новостных сюжетов "Первого канала", "России 1", НТВ, РЕН ТВ и "Пятого канала", которые "являются главными электорально значимыми информационными ресурсами в стране". "Вмешательство властей в информационную кампанию" значительным образом повлияло на результаты выборов, а также "сократило возможность для избирателей сделать осознанный выбор", говорится в докладе.

На протяжении всей кампании "наблюдался количественный и качественный дисбаланс в освещении деятельности кандидатов в СМИ", считают эксперты "Голоса". По данным «Медиалогии», количество упоминаний в СМИ Владимира Путина более чем в два раза превышает количество упоминаний всех остальных кандидатов, вместе взятых. После Владимира Путина следуют кандидаты Павел Грудинин и Ксения Собчак, далее — Владимир Жириновский (ЛДПР). При этом преимущество по числу упоминаний господина Грудинина поддерживалось прежде всего "за счет освещения негативных событий": на 12-й неделе кампании практически 100% новостных сюжетов телеканала РЕН ТВ, посвященных Павлу Грудинину, имели негативную тональность.

Большинство СМИ, освещая служебную деятельность Владимира Путина, фактически выводили его за рамки кампании, "искусственно противопоставляя другим кандидатам". Например, центральным мероприятием кампании, по мнению экспертов, стало ежегодное послание президента Федеральному собранию, оно привело к резкому росту числа его упоминаний в СМИ. Наблюдался дисбаланс и по схожим с другими кандидатами новостным поводам, например, погружение Владимира Путина в прорубь было освещено более чем в 1,5 тыс. сообщений СМИ, а Ксении Собчак — порядка 300. СМИ формировали "карнавализированный, скандальный образ" оппозиционных кандидатов, и даже формат дебатов "не способствовал прояснению политически важных позиций кандидатов", а в последний день агитации, 16 марта, "когда следовало ожидать повышенного интереса к выборам", все каналы воздержались от проведения дебатов.

Однако и сами оппозиционные кандидаты "оказались не готовыми к ведению активной содержательной кампании, не найдя способов противостоять информационному давлению со стороны государственных СМИ", считают в "Голосе", при этом система избирательных комиссий не смогла обеспечить равноправие кандидатов в части доступа к СМИ. Решения избиркомов по жалобам, связанным с нарушением требования о равноправии доступа к СМИ, "зачастую носили тенденциозный характер и свидетельствовали о разных подходах к материалам о различных кандидатах".

Центризбиркому необходимо проводить мониторинг выходящих в эфир программ во время выборов, а на законодательном уровне нужно закрепить уход действующего президента в отпуск, чтобы не нарушался "принцип равенства прав кандидатов", рекомендуют эксперты "Голоса". Необходимо также более четко разграничить понятия "информированность" и "агитация", дать определение агитационной цели, а также пересмотреть формат дебатов, говорится в докладе. Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц считает, что "по сравнению с 2012 годом ситуация с информированием в СМИ о кандидатах ухудшилась". "Кампания была организована таким образом, чтобы увести из поля зрения избирателей содержательную повестку",— сказал он.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин оценивает информационную кампанию "на уровне 1996 года". По его словам, партия уже в весеннюю сессию намерена внести поправки к законам «О выборах президента» и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", в которых будут описаны понятия "информирование" и "агитация", обязательное участие всех кандидатов в дебатах и их процедура, пишет газета "Коммерсант".

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09.04.2018 04:15 Мск | Денис Линов
06:15 Екб


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На выборах президента наблюдался дисбаланс в освещении деятельности кандидатов - доклад
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