В ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка и Лозовое.

Об этом сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. "Несмотря на большой православный праздник, ВСУ продолжают нарушать режим тишины и вести огонь по позициям Народной позиции ЛНР", - сообщил он. По его данным, огонь велся из минометов калибра 82 м, вооружения БМП-1, автоматических гранатометов станковых и зенитных установок ЗУ-23-2 с направления Луганское в направлении Калиновки.

Позже силовики открыли огонь из минометов и БМП-1 с направления подконтрольного ВСУ населенного пункта Луганское по позициям ЛНР в районе Лозового.

О пострадавших ничего не сообщается.

30 марта в Донбассе вступило в силу "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.