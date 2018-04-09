Рокфеллеры и Сорос заинтересовались криптовалютами

Основные криптовалюты на торгах 8 апреля показали рост стоимости после сообщений об интересе к таким активам крупных инвесторов Уолл-Стрит.

Так, биткоин дорожал на 2,1% до $7047, Ethereum поднимался выше $400, подорожав на 3,6%.

К росту криптовалюты перешли на фоне сообщений об интересе фонда Джорджа Сороса и основанной Рокфеллерами компании Venrock, которая 6 апреля объявила о партнерстве с венчурной компанией CoinFund, занимающейся инвестициями в криптоиндустрию.

В этот же день Bloomberg сообщил, что Soros Fund Management намерен заняться криптовалютным трейдингом. Между тем, сам Джордж Сорос в январе текущего года называл биткоин финансовым пузырем.

На предыдущей неделе криптовалюты дешевели после сообщений о намерениях крупных технологических компаний запретить рекламу цифровых денег и операций с ними, сообщает Lenta.ru.