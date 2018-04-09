В Твери погиб подросток, забравшись в трансформаторную подстанцию

В Твери от удара электрическим током погиб подросток.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, днем 8 апреля несовершеннолетний прошел в здание трансформаторной подстанции МУП "Тверьгорэлектро" и получил удар электричеством. В результате подросток скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла в результате ненадлежащего исполнения работниками МУП "Тверьгорэлектро" своих профессиональных обязанностей по оборудованию трансформаторной подстанции.

По факту смерти 15-летнего мальчика заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".