В российском посольстве прокомментировали сообщения о переезде Скрипалей в США

Посольство России в Великобритании прокомментировало статью издания The Sunday Times о предстоящем переселении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в США.

Свой ответ посольство разместило на странице в Twitter. "Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, ответ британских СМИ "под контролем властей". Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду", — сговорится в сообщении.

Ранее The Sunday Times опубликовала статью под названием "ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство". Как пишет издание, власти Великобритании собираются предложить Сергею и Юлии Скрипаль переехать в США и сменить имена.

Соответствующие переговоры, якобы, сотрудники MI6 уже провели с ЦРУ. Смена имен и переезд в США должны защитить Скрипалей от последующих возможных покушений, пишет издание, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в деле Срипалей появляются новые факты.