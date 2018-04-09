"Красный месяц" не обнаружил следов отравляющих веществ в городе Дума

Специалисты арабского "Красного полумесяца" не нашли следов использования отравляющих веществ со стороны правительственных войск в сирийском городе Дума.

Об этом сообщили представители этой международной организации. "Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шестерых больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ", - заявил представитель арабского "Красного полумесяца" Сейф Альдин Хобиа.

По словам врача организации Мохаммеда Аднан Тбанга, за время его работы, с 2012 по 2018 годы, никаких доказательств применения отравляющих веществ не было, сообщает ТАСС.

Напомним, сообщения о применении химического оружия в городе Дума опубликовали оппозиционные интернет-порталы со ссылкой на боевиков. В МИД РФ сочли сообщения о применении химического оружия правительственными войсками Сирии попыткой выгородить террористов.