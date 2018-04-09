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Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  комментариев: 4
Аналитика
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
09.04.2018 01:10 Мск (03:10 Екб)
политика | За рубежом
КНДР заявила о готовности отказаться от ядерного оружия
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коллаж, сценарии 2018 года, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп (2017) | Фото: Накануне.RU

Северная Корея сообщила США, что готова к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на американские источники, вопрос готовности отказа от ядерного оружия лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсудить в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пхеньян проводят секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух стран. Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео. При этом представители разведслужб уже встречались в третьей стране, сообщает Lenta.ru.

Южнокорейские СМИ сообщают, что темой предстоящего саммита, помимо ядерного разоружения Севера, может стать заключение мирного договора. После окончания Корейской войны до сих пор действует только режим перемирия. Было бы символичным провести обе этих встречи в Пханмунчжоме, где было подписано перемирие 1953 г.

Трёхсторонний саммит в случае своего успеха сможет воскресить многосторонний формат по урегулированию Корейского кризиса.

Кроме того, судя по сообщениям The Korea Herald, обсуждается возможность трёхстороннего саммита Мун Чжэ Ина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Другие новости по темам: КНДР, ядерное оружие, переговоры
09.04.2018 01:10 Мск | Денис Линов
03:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.03.2018 02:32 Мск
Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл в Китай на бронепоезде

Ранее 21.03.2018 16:31 Мск
Южная Корея намерена собрать трёхсторонний саммит с КНДР и США








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КНДР заявила о готовности отказаться от ядерного оружия
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