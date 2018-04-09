КНДР заявила о готовности отказаться от ядерного оружия

Северная Корея сообщила США, что готова к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщает Reuters со ссылкой на американские источники, вопрос готовности отказа от ядерного оружия лидер КНДР Ким Чен Ын готов обсудить в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пхеньян проводят секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух стран. Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео. При этом представители разведслужб уже встречались в третьей стране, сообщает Lenta.ru.

Южнокорейские СМИ сообщают, что темой предстоящего саммита, помимо ядерного разоружения Севера, может стать заключение мирного договора. После окончания Корейской войны до сих пор действует только режим перемирия. Было бы символичным провести обе этих встречи в Пханмунчжоме, где было подписано перемирие 1953 г.

Трёхсторонний саммит в случае своего успеха сможет воскресить многосторонний формат по урегулированию Корейского кризиса.

Кроме того, судя по сообщениям The Korea Herald, обсуждается возможность трёхстороннего саммита Мун Чжэ Ина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.