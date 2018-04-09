Жителей Солсбери защитят трехметровыми заборами

Власти Солсбери намерены построить заборы высотой около 3 м вокруг мест, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Речь идет о локациях, где Скрипали побывали перед тем, как их отравили, предположительно, веществом "Новичок". Кроме того, дом в Солсбери, где жил Скрипаль, снесут, так как это проще, чем обследовать его в поисках следов яда.

Также планируется снести итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили незадолго до того, как были отравлены, сообщает Lenta.ru.

Напомним, официальный Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, не приводят значимых доказательств. Москва отрицает свою причастность и требует расследования.