Россия созывает заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить угрозы международному миру

Представители постоянного представительства России при ООН сообщили, что российская сторона созывает 9 апреля заседание Совета Безопасности ООН.

Оно будет посвящено теме "Угрозы международному миру и безопасности". Начало заседания назначено на 22 часа по мск, после чего Совбез перейдет к экстренному заседанию, за проведение которого выступили девять стран, на котором обсудят ситуацию в Сирии, сообщает РИА "Новости".

Напомним, с призывом собрать экстренное совещание выступили девять стран: Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

Сообщения о применении химического оружия в городе Дума опубликовали оппозиционные интернет-порталы со ссылкой на боевиков. В МИД РФ сочли сообщения о применении химического оружия правительственными войсками Сириипопыткой выгородить террористов.