Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за сообщений о химатаке в Сирии

Экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за сообщений о химических атаках в Сирии может пройти вечером в понедельник. Информацию опубликовало постпредство Британии.

С призывом собрать экстренное совещание выступили девять стран: Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар.

Напомним, сообщения о применении химического оружия в городе Дума опубликовали оппозиционные интернет-порталы со ссылкой на боевиков. В МИД РФ сочли сообщения о применении химического оружия правительственными войсками Сирии попыткой выгородить террористов.