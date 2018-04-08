В Финляндии с рельсов сошла российская цистерна с опасным веществом

На востоке Финляндии с рельсов сошла цистерна с метил-трет-бутиловым эфиром. В результате аварии до 50 тысяч литров ядовитого легковоспламеняющегося вещества попало в окружающую среду. Состав прибыл в страну из России.

По словам директора Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии Пекки Хеккянена, в водоёмы попало 35 тысяч литров ядовитого эфира. В высоких концентрациях он токсичен для живых организмов, сообщает "Фонтанка".

Состав от границы транспортировала уже финская железнодорожная компания VR. Все российские вагоны обычно проверяются на границе. Анттила также отметил, что "состояние российских вагонов хорошее, и оно значительно улучшилось за последние 20 лет".

На месте работают экологи, спасатели, представители железнодорожной компании. Ведётся ликвидация последствий и расследование причин аварии.