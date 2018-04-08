Белый дом не исключил нанесения ракетного удара по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность удара по позициям сирийских правительственных сил в качестве ответа на химические атаки в городе Дума, в которых Вашингтон обвиняет сирийскую армию.

Об этом сообщает АВС со ссылкой на советника президента США Тома Боссерта. "Ничего нельзя исключать",— ответил Боссерт в ответ на вопрос журналиста, станет ли ракетная атака ответом на химическую.

Как сообщало Накануне.RU, Трамп в twitter возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Он написал, что регион, где произошла предполагаемая химическая атака, "окружен сирийской армией".

Предполагаемая химическая атака произошла 7 апреля. Минобороны РФ отрицает химатаку со стороны правительственных сил Асада на повстанцев. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил о готовности направить к месту инцидента российских специалистов.