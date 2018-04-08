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Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  комментариев: 4
Аналитика
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
08.04.2018 20:40 Мск (22:40 Екб)
политика
Белый дом не исключил нанесения ракетного удара по Сирии
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Белый дом, (2015) | Фото: omyworld.ru

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность удара по позициям сирийских правительственных сил в качестве ответа на химические атаки в городе Дума, в которых Вашингтон обвиняет сирийскую армию.

Об этом сообщает АВС со ссылкой на советника президента США Тома Боссерта. "Ничего нельзя исключать",— ответил Боссерт в ответ на вопрос журналиста, станет ли ракетная атака ответом на химическую.

Как сообщало Накануне.RU, Трамп в twitter возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Он написал, что регион, где произошла предполагаемая химическая атака, "окружен сирийской армией".

Предполагаемая химическая атака произошла 7 апреля. Минобороны РФ отрицает химатаку со стороны правительственных сил Асада на повстанцев. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил о готовности направить к месту инцидента российских специалистов.



Развитие сюжета: Ранее 08.04.2018 21:10 Мск
Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за сообщений о химатаке в Сирии

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08.04.2018 20:40 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
22:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.04.2018 18:13 Мск
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Ранее 08.04.2018 15:01 Мск
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Белый дом не исключил нанесения ракетного удара по Сирии
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