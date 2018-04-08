МВФ в два раза снизил транш Украине

Международный валютный фонд в 2018 г. выделит Украине $1,5 млрд. Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития Украины транш в текущем году должен был составить $3,5 млрд.

Уменьшатся транши и в следующие три года: в 2019 г. - $2 млрд вместо $4,4 млрд, в 2020 г. - $1,5 млрд вместо $3,3 млрд. На 2021 г. запланирован $1 млрд, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем Украина не получила пятый транш МВФ, который ожидался в конце 2017г.

Как сообщало Накануне.RU, в конце 2017 г. МВФ выдвинул четыре требования к Украине для получения пятого транша: принятие закона о приватизации, создание антикоррупционного суда, урегулирование вопроса цены на газ, а также пенсионная реформа.