В Екатеринбурге начался Пасхальный крестный ход

В праздник Светлого Христова Воскресения, от Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга начался общегородской праздничный Пасхальный крестный ход.

Пасхальную вечерню в Свято-Троицком соборе возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. После начала богослужения, во время входа с Евангелием, начался общегородской Пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-Памятника на Крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Крестный ход возглавляет детская колонна во главе с палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Первыми идут гости из Израиля. Православные скауты впервые приняли участие в Пасхальном крестном ходе в 2017 г. Сегодня их в два раза больше – 60 человек с волынками и барабанами задают радостный праздничный тон всей многотысячной колонне, как по традиции принято на Святой Земле по время крестных ходов.

Следом шествуют барабанщики екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. Православные скауты также впервые в прошлом году приняли участие в крестном ходе.

Как и в прошлом году, впереди основной крестоходцев, за "музыкальном отрядом" шествует детская колонна из участников патриотических организаций, юных казаков, кадет, курсантов, студентов высших учебных заведений и колледжей, воспитанников воскресных школ. В шествии принимает участие порядка 1000 детей. Юные крестоходцы, экипированные в красные пасхальные курточки с символикой православного движения "Верим. Действуем", проносят в руках хоругви, иконы и красные пасхальные шары.

После детской колонны движется основной крестный ход из православных верующих Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и епископом Среднеуральским Евгением, викарий Екатеринбургской епархии.

Следом шествуют прихожане храмов епархии, среди которых выделяются казаки, подопечные благотворительного фонда "Ника", сёстры милосердия в апостольниках и добровольцы Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии в красных футболках, представители православного движения "Верим. Действуем" в красных куртках. Многие прихожане идут целыми семьями, с детьми и детскими колясками.

Нынешний Пасхальный крестный ход, проходящий в год 150-летия со дня рождения государя-императора Николая II и год 100-летия подвига святой Царской семьи, отмечен значительным количеством транспарантов с портретом последнего российского Царя и изображением главной страницы портала "Царская-семья.рф", посвященного документальным свидетельствам о каждом из святых Царственных страстотерпцев.

Стоит отметить, что уже второй год праздничные пасхальные мероприятия в Екатеринбурге, включая привоз Благодатного огня и визит палестинских скаутов, проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.