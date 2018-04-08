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06.04.2018
общество  |  комментариев: 4
Аналитика
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Новости
08.04.2018 16:05 Мск (18:05 Екб)
религия
В Екатеринбурге начался Пасхальный крестный ход
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Крестный ход в Екатеринбурге (2018) | Фото: Екатеринбургская Епархия

В праздник Светлого Христова Воскресения, от Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга начался общегородской праздничный Пасхальный крестный ход.

Пасхальную вечерню в Свято-Троицком соборе возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. После начала богослужения, во время входа с Евангелием, начался общегородской Пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-Памятника на Крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Крестный ход в Екатеринбурге(2018)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Крестный ход возглавляет детская колонна во главе с палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Первыми идут гости из Израиля. Православные скауты впервые приняли участие в Пасхальном крестном ходе в 2017 г. Сегодня их в два раза больше – 60 человек с волынками и барабанами задают радостный праздничный тон всей многотысячной колонне, как по традиции принято на Святой Земле по время крестных ходов.

Следом шествуют барабанщики екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. Православные скауты также впервые в прошлом году приняли участие в крестном ходе.

Как и в прошлом году, впереди основной крестоходцев, за "музыкальном отрядом" шествует детская колонна из участников патриотических организаций, юных казаков, кадет, курсантов, студентов высших учебных заведений и колледжей, воспитанников воскресных школ. В шествии принимает участие порядка 1000 детей. Юные крестоходцы, экипированные в красные пасхальные курточки с символикой православного движения "Верим. Действуем", проносят в руках хоругви, иконы и красные пасхальные шары.

Крестный ход в Екатеринбурге(2018)|Фото: Екатеринбургская Епархия

После детской колонны движется основной крестный ход из православных верующих Екатеринбургской епархии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и епископом Среднеуральским Евгением, викарий Екатеринбургской епархии.

Крестный ход в Екатеринбурге(2018)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Следом шествуют прихожане храмов епархии, среди которых выделяются казаки, подопечные благотворительного фонда "Ника", сёстры милосердия в апостольниках и добровольцы Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии в красных футболках, представители православного движения "Верим. Действуем" в красных куртках. Многие прихожане идут целыми семьями, с детьми и детскими колясками.

Крестный ход в Екатеринбурге(2018)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Нынешний Пасхальный крестный ход, проходящий в год 150-летия со дня рождения государя-императора Николая II и год 100-летия подвига святой Царской семьи, отмечен значительным количеством транспарантов с портретом последнего российского Царя и изображением главной страницы портала "Царская-семья.рф", посвященного документальным свидетельствам о каждом из святых Царственных страстотерпцев.

Стоит отметить, что уже второй год праздничные пасхальные мероприятия в Екатеринбурге, включая привоз Благодатного огня и визит палестинских скаутов, проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

Другие новости по темам: Крестный ход в Екатеринбурге, пасха в Екатеринбурге, Екатеринбургская епархия, Фонд Святой Екатерина
08.04.2018 16:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.04.2018 13:31 Мск
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Ранее 08.04.2018 09:33 Мск
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех жителей региона с Пасхой

Ранее 08.04.2018 08:31 Мск
Митрополит Кирилл совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе

Ранее 08.04.2018 05:24 Мск
Делегация Екатеринбургской епархии доставила со Святой Земли Благодатный огонь








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В Екатеринбурге начался Пасхальный крестный ход
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