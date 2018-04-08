МВД Германии не считает терактом наезд на толпу в Мюнстере

Водитель, наехавший на людей в немецком Мюнстере, не связан с террористическими организациями, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, передает Welt.



В эфире немецкого канала N24 он заявил, что зачинщик был одиночкой, этому есть убедительные свидетельства. Но несмотря на них, инцидент будет тщательно расследован.

Напомним, автомобиль въехал в толпу вечером 7 апреля. Погибли два человека еще 20 получили ранения. За рулем был 48-летний гражданин Германии. Немецкие СМИ сообщали, что он имел проблемы с психикой.