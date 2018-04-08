Трамп сделал заявление о химической атаке в Сирии

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Глава Штатов написал в Twitter, что регион, где произошла предполагаемая химическая атака, "окружен сирийской армией".

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружён сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира", - написал Трамп.

"Большая цена будет заплачена", - написал Трамп. Химическую атаку он назвал "гуманитарной катастрофой безо всякой причины".

Напомним, Минобороны РФ заявляло, что боевики готовят инсценировку химической атаки в Восточной Гуте. Как сообщало Накануне.RU, в МИД сочли сообщения о применении химического оружия правительственными войсками Сирии попыткой выгородить террористов.



