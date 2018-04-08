Генпрокурор пообещал раскрыть новые документы по делам Литвиненко и Березовского

Генеральная прокуратура планирует опубликовать документы из переписки с Лондоном по делам Бориса Березовского и бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Глава ведомства Юрий Чайка заявил, что с этой целью 9 апреля будет проведена пресс-конференция.

Чайка отметил, что действия Лондона по "делу Скрипалей" идентичны позиции королевства по мнимому покушению на Березовского и смерти Литвиненко в ноябре 2006 г. Генпрокуратура на пресс-конференции намерена предать гласности обстоятельства уголовного дела о "незаконном получении Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании": будут обнародованы "копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла МВД", сказал Чайка.

"Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления относительно подготовки покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца", — цитирует "Интерфакс" слова генпрокурора.

Он добавил, что по делу Литвиненко будут раскрыты подробности расследования, которое вели российские следователи, а также прокуратура города Гамбурга: "Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было".

Напомним, что Александр Литвиненко скончался в Лондоне. По данным британской экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием. Обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. На обзорных слушаниях в 2013 году юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти Литвиненко работал на спецслужбы Великобритании (внешняя разведка МИ-6) и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

Опальный олигарх Борис Березовский был найден мертвым 23 марта 2013 года в ванной своего дома в Великобритании. Против Бориса Березовского в России было возбуждено более десятка уголовных дел.