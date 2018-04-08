В Германии эвакуировали 26 тысяч человек из-за найденной бомбы

Порядка 26 тыс. жителей города Падерборн на западе Германии эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.

Бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов, сообщает агентство PDA. Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от бомбы. В том числе, были эвакуированы две больницы, несколько домов престарелых и университет. Жители отдельных районов исторического центра города тоже покинули свои дома.

Для эвакуированных лиц были организованы временные укрытия, сообщает РИА Новости.

Ежегодно в ФРГ обезвреживают около 5,5 тысячи неразорвавшихся боеприпасов, на территории страны их еще остаются десятки тысяч.