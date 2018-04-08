Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Форвард команды "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин признан лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В этом сезоне Овечкин забросил 49 шайб в 82 матчах, Овечкин в седьмой раз выиграет трофей "Морис Ришар Трофи". Овечкин поблагодарил

товарищей по команде. "Я почти уверен, что сейчас наша цель состоит не в личной статистике. Конечно, это хорошо. Конечно, в конце сезона вы обращаете на это внимание", - сказал Овечкин.

Российский форвард - один из самых старых игроков НХЛ, ему исполнилось 32 года.