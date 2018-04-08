Чайка призвал Британию выдать 61 экономического преступника и "вернуть наши деньги"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что с 2002 г. Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, обвиняемого и осужденного в России за экономические преступления. Сумма ущерба составляет более чем 0,5 трлн руб.

В интервью программе "Итоги недели" на НТВ глава Генпрокуратуры отметил, что сумма - это только прямой ущерб, масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше.

Он добавил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах и любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов.

"И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу "грабь награбленное". То есть украденное в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", — сказал Юрий Чайка.