Рождаемость в России в 2018 году продолжает снижаться дальше

По итогам первых двух месяцев года рождаемость в России продолжает снижаться. Об этом говорят последние данные Росстата. Всего в стране родились 122,4 тыс. детей, что на 4,4 тыс. меньше, чем годом ранее, или на 2,1%.

Из федеральных округов рождаемость увеличилась только в Северо-Кавказском - на 0,9%, в том числе в Ингушетии на 20%.

Также в России продолжает снижаться и смертность - на 2,6%. Однако за два месяца она превысила рождаемость на 20,5 тыс. Из всех федеральных округов смертность увеличилась только в Дальневосточном - на 1,5%.

Браков за первые два месяца заключено на 11% меньше, а разводов зафиксировано на 3,6% больше. На 100 браков пришлось 92 развода.

Как писало Накануне.RU, в текущем году, при сохранении демографической динамики, даже миграция уже может не покрыть убыль населения.