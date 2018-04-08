В МИД РФ назвали цель информвбросов о химических атаках в Сирии

Распространение информации о применении химического оружия правительственными войсками Сирии - попытка выгородить террористов и радикальную оппозицию. Так МИД России прокомментировал информацию о химической атаке в Восточной Гуте, передает корреспондент Накануне.RU.

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Информация о химатаке на город Дума появилась со ссылкой на НПО "Белые каски". В МИД отметили, что ранее эту организацию не раз уличали в смычке с террористами, как и другие так называемые гуманитарные организации, базирующиеся в Великобритании и США.

"О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне. Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям", - говорится в официальном сообщении МИД.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о применении химоружия в в Восточной Гуте. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко отметил, что сообщения направлены на срыв операции армии САР по выводу боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума.