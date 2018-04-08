На Южном Урале закрыт пункт пропуска в Казахстан

В Челябинской области закрыт пункт пропуска "Мариинский" в Казахстан, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на территории республики Казахстан для пропуска паводковых вод по реке Берсуат, раскопана автодорога Кизильское - Бреды - Мариинский между пограничными пунктами пропуска "Мариинский" и "Житикара". По этой причине проезд на территорию РФ через пункт пропуска "Мариинский" временно невозможен.

Пересечение границы между Россией и Казахстаном возможно через пропускные пункты Троицкого муниципального района (300 км) и Варненского муниципального района (150 км).