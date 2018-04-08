Владимир Путин изменил правила празднования памятных дат

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила предложений и инициатив, связанных с празднованием на федеральном уровне памятных дат субъектов. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Регионы будут направлять предложения в Правительство РФ, а не президенту. Сделано это должно быть не менее чем за пять лет до 1 января года официального празднования.

Правительство в течение месяца готовит предложения президенту, достоверность памятной даты должна подтвердить Российская академия наук.

Кабинету министров теперь предписано утверждать состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования памятной даты региона в трехмесячный срок со дня подписания президентом соответствующего документа. Ранее на это отводилось четыре месяца.