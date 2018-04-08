Крестный ход в Екатеринбурге возглавят палестинские скауты

В Екатеринбурге все готово к началу общегородского праздничного крестного хода. Верующие пройдут от Свято-Троицкого собора (ул. Розы Люксембург, 57) до Храма-на-Крови. Молитвенное шествие пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, пр. Ленина, Толмачева, Царской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

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По зародившейся в Екатеринбургской епархии традиции, крестный ход возглавит детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Как и в прошлом году, будет сформирована детская колонна из участников патриотических организаций, юных казаков, кадет, курсантов, православных следопытов и скаутов, студентов высших учебных заведений и колледжей. Особое место в колонне займут гости из Израиля – православные скауты, которые зададут праздничное настроение игрой на волынках и барабанах. В шествии с барабанами также примут участие воспитанники Суворовского военного училища и Братства православных следопытов.

Детям – участникам пасхального шествия - в этот день раздадут яркие значки с логотипом движения "Верим. Действуем". Напомним, это движение стало ответом на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла накануне Пасхи 2017 г. к жителям региона. Владыка предложил всем объединить свои усилия под девизом "Верим. Действуем", чтобы сделать как можно больше доброго и полезного в своем городе, селе, приходе – на своей Родине, которую мы любим и несем за нее ответственность.

Завершатся праздничные мероприятия праздничным концертом певицы Вики Цыгановой в сопровождении Уральского государственного русского оркестра под управлением Леонида Шкарупы. Концерт, подготовленный Фондом святой Екатерины, состоится в киноконцертном зале "Космос".