Крестный ход в Екатеринбурге возглавят палестинские скауты

в этот день
08.04.18
15:23
В Екб.17:23
Ополченец Трегуб получит временное политическое убежище в России
"Корпорация развития" консервирует "железку" через Надым
Эхо "борзоты"? Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Главное
"А был ли мальчик?" Постпред при ООН сообщил о новых фактах "дела Скрипалей"

Тема дня
Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1363

Крестный ход в Екатеринбурге возглавят палестинские скауты
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Крестный ход, Палестинские скауты (2018) | Фото: Екатеринбургская Епархия

В Екатеринбурге все готово к началу общегородского праздничного крестного хода. Верующие пройдут от Свято-Троицкого собора (ул. Розы Люксембург, 57) до Храма-на-Крови. Молитвенное шествие пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, пр. Ленина, Толмачева, Царской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Читайте также:

По зародившейся в Екатеринбургской епархии традиции, крестный ход возглавит детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Как и в прошлом году, будет сформирована детская колонна из участников патриотических организаций, юных казаков, кадет, курсантов, православных следопытов и скаутов, студентов высших учебных заведений и колледжей. Особое место в колонне займут гости из Израиля – православные скауты, которые зададут праздничное настроение игрой на волынках и барабанах. В шествии с барабанами также примут участие воспитанники Суворовского военного училища и Братства православных следопытов.

Крестный ход, Палестинские скауты(2018)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Детям – участникам пасхального шествия - в этот день раздадут яркие значки с логотипом движения "Верим. Действуем". Напомним, это движение стало ответом на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла накануне Пасхи 2017 г. к жителям региона. Владыка предложил всем объединить свои усилия под девизом "Верим. Действуем", чтобы сделать как можно больше доброго и полезного в своем городе, селе, приходе – на своей Родине, которую мы любим и несем за нее ответственность.

Крестный ход, Палестинские скауты(2018)|Фото: Екатеринбургская Епархия

Завершатся праздничные мероприятия праздничным концертом певицы Вики Цыгановой в сопровождении Уральского государственного русского оркестра под управлением Леонида Шкарупы. Концерт, подготовленный Фондом святой Екатерины, состоится в киноконцертном зале "Космос".

Другие новости по темам: Крестный ход, Пасхальное шествие, пасха, Екатеринбургская епархия
08.04.2018 13:31 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:31 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.04.2018 09:33 Мск
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех жителей региона с Пасхой

Ранее 08.04.2018 08:31 Мск
Митрополит Кирилл совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе

Ранее 08.04.2018 05:24 Мск
Делегация Екатеринбургской епархии доставила со Святой Земли Благодатный огонь








Добавить комментарий:

Крестный ход в Екатеринбурге возглавят палестинские скауты
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+