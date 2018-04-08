Минобороны предложило ограничить продажу беспилотников

В Министерстве обороны считают необходимым законодательно урегулировать продажу и использование гражданских беспилотных летательных аппаратов.

По словам начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майора Сергея Бабакова, с военной точки зрения дроны опасны в связи с тем, что малозаметны и летают на небольшой скорости.

"Конечно, это одна из новых угроз. Средства борьбы против них есть. Мы не стоим на месте, развиваемся — применяем против них какие-то новые приемы тактические. Применяем широко средства радиоэлектронной борьбы", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Министр обороны Сергей Шойгу называл дроны дальнего действия очень серьезным видом террористической угрозы. Напомним, с помощью беспилотника была атакована российская авиабаза Хеймим в Сирии.

Как сообщало Накануне.RU, беспилотники в своей работе использует "Почта России".