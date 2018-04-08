Пять человек погибли при столкновении автобуса с электричкой в Крыму

В Крыму на железнодорожном переезде столкнулись электричка и микроавтобус. В результате ДТП погибли пять человек.

ДТП произошло под Армянском, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Ольга Кондрашова.

"Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск", — приводит ее слова РИА Новости.

Как отмечается на сайте республиканского МЧС, звонок о ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter поступил в 11.45 местного времени. В оперативном штабе РИА Новости сообщили, что в микроавтобусе находилось 13 человек.