Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым

в этот день
08.04.18
15:23
В Екб.17:23
Ополченец Трегуб получит временное политическое убежище в России
"Корпорация развития" консервирует "железку" через Надым
Эхо "борзоты"? Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Главное
"А был ли мальчик?" Постпред при ООН сообщил о новых фактах "дела Скрипалей"

Тема дня
Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1363



Новости
08.04.2018 12:16 Мск (14:16 Екб)
общество | Крым | Украина
Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Норд, рыболовецкое судно (2018) | Фото: beztabu.net

Экипажу задержанного российского рыболовецкого судна "Норд" гарантирован переход в Крым через пункт пропуска "Чонгар". Об этом журналистам рассказала представитель судовладельца Анна Шевелева.

По ее словам, украинская сторона выделила группу пограничников. Сейчас экипаж "отдыхает и отсыпается" в гостинице в Харькове, сообщает РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня экипаж судна был блокирован на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области. Российское судно украинские пограничники захватили 25 марта. Его доставили в порт Бердянск и арестовали. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.

Другие новости по темам: Норд, погранслужба Украины
08.04.2018 12:16 Мск | Киев | информационная служба Накануне.RU
14:16 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.04.2018 08:36 Мск
Украинские пограничники блокировали экипаж рыболовецкого судна "Норд"

Ранее 07.04.2018 09:51 Мск
На Украине назначили административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд"

Ранее 06.04.2018 19:43 Мск
Херсонский суд арестовал капитана захваченного российского судна "Норд" с альтернативой залога

Ранее 06.04.2018 02:56 Мск
Капитан судна "Норд" отпущен на свободу

Ранее 05.04.2018 14:14 Мск
Киев допустил возвращение домой моряков захваченного судна "Норд"

Ранее 04.04.2018 20:30 Мск
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма

Ранее 03.04.2018 07:59 Мск
Черноморский флот готов перебросить силы в Азовское море после задержания Украиной судна "Норд"

Ранее 29.03.2018 15:45 Мск
Киев намерен арестовать захваченное российское судно из Крыма

Ранее 26.03.2018 21:05 Мск
Собственник сейнера "Норд" назвал незаконным арест судна

Ранее 26.03.2018 19:30 Мск
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно








Добавить комментарий:

Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+