Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым

Экипажу задержанного российского рыболовецкого судна "Норд" гарантирован переход в Крым через пункт пропуска "Чонгар". Об этом журналистам рассказала представитель судовладельца Анна Шевелева.

По ее словам, украинская сторона выделила группу пограничников. Сейчас экипаж "отдыхает и отсыпается" в гостинице в Харькове, сообщает РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня экипаж судна был блокирован на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области. Российское судно украинские пограничники захватили 25 марта. Его доставили в порт Бердянск и арестовали. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.