Чемпион UFC Нурмагомедов попросил Путина помочь арестованному главе группы "Сумма"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Элом Яквинту обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь арестованному совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову.

"В тяжелом положении наш старший брат – совладелец нашей команды Зиявудин Магомедов. Он очень помогал и мне, и другим спортсменам из России. Сейчас у него проблемы, но я хочу, чтобы он знал, что мы, спортсмены, молимся за него. Верю, что эта ситуация скоро решится. Надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поможет ему. Хочу и его поздравить с победой на последних выборах", - приводит слова чемпиона sport24.ru.

Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину они не признают.