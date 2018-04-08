Депутаты Южной Каролины предложили штату выйти из состава США

Депутаты от партии республиканцев в Южной Каролине внесли законопроект об отделении Южной Каролины от США в случае конфискации у жителей штата оружия.

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"Если федеральное правительство конфискует законно приобретенное в штате оружие, генеральная ассамблея штата должна собраться, чтобы рассмотреть возможность отделения от США, основываясь на неконституционном нарушении Второй поправки к Конституции федеральным правительством", — цитирует РИА Новости текст документа.

Документ должен быть одобрен генассамблеей Южной Каролины и губернатором штата.

Южная Каролина уже выходила состава США в 1860 г., протестуя против отмены рабства в стране.