В Псковской области построят СПГ-завод

Правительство Псковской области нашло инвестора для проекта строительства завода по производству и экспорту сжиженного природного газа на базе Псковской ГРЭС. Об этом врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рассказал на рабочем совещании под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

Предполагаемый объем инвестиций — 35 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Псковской области.

"Новое производство позволит не только сохранить электростанцию, но и создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию территории и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней. Заместитель председателя Правительства РФ высоко оценил представленный проект и выразил готовность его поддержать", - говорится в сообщении.