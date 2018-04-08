Саакашвили нашел работу в Голландии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что нашел новую работу в Голландии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал политик на своей странице в Facebook.

Он добавил, что работа лектором - временная: "Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации".

Как сообщало Накануне.RU, бывший губернатор Одесской области ранее заявлял о намерении вернуться на Украину.