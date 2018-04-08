Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с гибелью канадских хоккеистов

Федерация хоккея России принесла соболезнования родным и близким погибших в ДТП хоккеистов канадской команды "Хамболдт Бронкос", а также Hockey Canada - Хоккейной ассоциации Канады. Сообщение опубликовано на сайте федерации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии", - говорится в сообщении.



Напомним, 7 апреля в канадской провинции Саскачеван автобус, в котором ехала юниорская хоккейная команда "Хамболдт Бронкос", столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 14 человек, ещё 14 доставлены в больницы.