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06.04.2018
общество  |  комментариев: 3
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Новости
08.04.2018 10:19 Мск (12:19 Екб)
политика | За рубежом
СМИ: Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку
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Белый дом, (2015) | Фото: omyworld.ru

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли пригрозил президенту США Дональду Трампу подать в отставку.
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Информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщил, что инцидент произошел 28 марта в Овальном кабинете Белого дома. Келли накричал на Трампа и собрал часть своих личных вещей. Washington Post в свою очередь сообщает, что с Келли практически не консультировались относительно недавних решений о назначении и увольнении ключевых сотрудников. Издание утверждает, что отставной генерал также разозлил первую леди Меланью Трамп после того, как отправил в отставку личного помощника президента Джона Макэнти.

Телекомпания CNN сообщила, что несколько советников рекомендовали главе государства упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям.

Напомним, Трамп провел ряд перестановок в администрации США. Он объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина.

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08.04.2018 10:19 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
12:19 Екб


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СМИ: Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку
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