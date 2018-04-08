СМИ: Глава аппарата Белого дома пригрозил уйти в отставку

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли пригрозил президенту США Дональду Трампу подать в отставку.

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Информационный портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщил, что инцидент произошел 28 марта в Овальном кабинете Белого дома. Келли накричал на Трампа и собрал часть своих личных вещей. Washington Post в свою очередь сообщает, что с Келли практически не консультировались относительно недавних решений о назначении и увольнении ключевых сотрудников. Издание утверждает, что отставной генерал также разозлил первую леди Меланью Трамп после того, как отправил в отставку личного помощника президента Джона Макэнти.

Телекомпания CNN сообщила, что несколько советников рекомендовали главе государства упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям.

Напомним, Трамп провел ряд перестановок в администрации США. Он объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина.