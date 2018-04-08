Пять человек погибли в пожаре в Новгородской области

Ночью 8 апреля 2018 г. в деревне Волотово Новгородской области загорелся частный жилой дом, во время пожара погибли две женщины, двое мужчин и один малолетний ребёнок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, на место выехали следователи. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполнятся комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области.