Клетки мозга восстанавливаются даже у пожилых людей

Ученые Колумбийского университета обнаружили, что в гиппокампе пожилых людей формируются десятки тысяч новых нейронов. Специалисты опубликовали итоги исследования в научном журнале Cell Stem Cell.

В Нью-Йорке были изучены фрагменты части лимбической системы головного мозга у нескольких десятков пожилых и молодых людей, погибших в возрасте от 14 до 79 лет по причинам, не связанным с заболеваниями нервной системы. Запасы некоторых типов стволовых клеток у стариков были истощены, однако это не мешало появлению новых нейронов в центре памяти. Дело в том, то за их образование ответственны другие виды нервных клеток, количество которых не уменьшается с годами.

То есть нейроны активны вплоть до самой смерти, заключили ученые.