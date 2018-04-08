Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех жителей региона с Пасхой

В день Светлого Христова Воскресения Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех жителей Свердловской области с великим торжеством. Все, что может быть лучшего и радостного у человека, оно сконцентрировано сегодня именно на этом празднике, сказал митрополит в своем видеообращении.

"Сегодня отверзлись двери Царства Небесного для всякого, кто желает в это Царство Небесное войти, кто желает обрести свою жизнь и свое счастье с Богом, для кого Бог - не некое абстрактное понятие, а, действительно, смысл жизни, ради которого стоит жить, ради которого стоит принести в жертву что-то, что может дать тебе самому лично и свободу, и радость, и ощущение этого великого и вечного бытия, - сказал глава екатеринбургской епархии.

Он добавил, что человек сегодня много борется сам с собой, он увлечен собственным эгоизмом, его беда, которая существует в жизни нашей Церкви и в жизни вообще многих людей - это устремленность, это самозабвенная любовь к самому себе.

"Что дает нам этот праздник? Праздник дает нам возможность почувствовать, что любовь Божия выше этих маленьких и личных привязанностей, которые есть у нас самих, которые живут в наших собственных душах. Это любовь Божия, которая принесла себя в Жертву, чтобы дать нам возможность вернуться в Царство Небесное", - сказал Кирилл.

"И поэтому сегодняшний день - это день всеобщей радости. "Простим вся Воскресением, друг друга радостию обымем!", - пусть это будет для нашей жизни не только словами церковных песнопений, а тем действием, в котором мы призваны жить сегодня ради Христа, ради той вечной Жизни, через Его подвиг, дарованный нам самим. Радость Воскресения Христова пусть будет радостью не только нашей, но и тех, кто живет вместе с нами", - обратился к жителям региона митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.