"А был ли мальчик?". Постпред при ООН сообщил о новых фактах "дела Скрипалей"

Ход расследования отравления бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может резко измениться, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В интервью "Первому каналу" он отметил, что в деле появляются новые факты.

"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело... У меня вообще в последнее время возникает вопрос: "а был ли мальчик?", - сказал он.

На уточняющие вопросы - какие факты имеются ввиду - поспред не ответил.

Напомним, официальный Лондон обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, не приводят значимых доказательств. Москва отрицает свою причастность и требует расследования.