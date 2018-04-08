Госдеп возложил на Россию ответственность за будущие химатаки в Сирии

Госдепартамент США возлагает на Россию ответственность за применение войсками Башара Асада химического оружия в Сирии, говорится в заявлении Госдепа.

"Предыдущие применения режимом химического оружия против собственного народа не оспариваются. Россия, в конечном итоге, несет ответственность за бесчеловечное использование химического оружия против множества сирийцев",— приводит Reuters заявление ведомства.

Ранее сирийские повстанцы сообщили о том, что правительственные войска применили против мирных жителей в Восточной Гуте химическое оружие. По последним данным, не менее 35 человек погибли.

Как сообщало Накануне.RU, президент РФ Владимир Путин заявил о попытках провокаций в Сирии со стороны боевиков. В частности, речь идет о подготовке провокаций с использованием отравляющих веществ.