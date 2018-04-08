Times: Скрипали могут переехать в США под новыми именами

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут переехать в США под новыми именами. Сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ по поводу вопроса выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей "для обеспечения их безопасности", пишет газета Sunday Times.

Такая мера направлена на "защиту от новых покушений".

По данным издания, среди стран, рассматриваемых для переезда Скрипалей были также Канада, Австралия и Новая Зеландия.

"Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", — заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

Помимо этого, источники подтвердили, что оба пострадавших находятся в сознании и выразили надежду, что они в скором времени смогут помочь следствию, сообщает РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, 3 апреля специалисты британской лаборатории сообщили, что не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Между тем официальный Лондон уже обвинил во всем Москву, якобы, газ "Новичок" разрабатывался в России. Российская сторона заявила о наличии документов, подтверждающих, что в США велась разработка газа "Новичок".