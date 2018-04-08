Путин выразил соболезнования руководству Германии в связи с трагедией в Мюнстере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с трагедией, произошедшей в городе Мюнстер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, в телеграмме соболезнования глава Российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По последним данным МВД Германии в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнстере погибли три человека, в том числе водитель. Пострадали 20 человек. За рулем находился 48-летний немец из города Зауэрланд. Его уже задерживали за мелкие преступления, кроме того, он страдал психическими расстройствами и имел склонность к суициду, сообщила Süddeutsche Zeitung.