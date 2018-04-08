Украинские пограничники блокировали экипаж рыболовецкого судна "Норд"

В пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области украинскими пограничниками заблокирован экипаж крымского рыболовецкого судна "Норд". Об этом журналистам рассказал адвокат Владимир Войтюк.

"Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка", — сказал РИА Новости адвокат. По его словам, Украиной нарушается международное законодательство касательно возможности выезда лица из страны по легальным документам. Речь идет о девяти членах экипажа судна "Норд".

"Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине", — подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее на членов экипажа наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Как сообщало Накануне.RU, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта. Его доставили в порт Бердянск и арестовали. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.