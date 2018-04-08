Митрополит Кирилл совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Его Высокопреосвященству сослужило многочисленное духовенство Екатеринбургской епархии.

Под пение стихиры "Воскресение Твое, Христе Спасе" вокруг собора был совершен крестный ход, который возглавил владыка Кирилл, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В ходе праздничного богослужения состоялась встреча паломников, которые доставили со Святой Земли частицу Благодатного огня. Все присутствующие в храме смогли возжечь от него свечи и лампалы. После этого огонь развезут по всем храмам митрополии, и он дойдет до каждого верующего.

По запричастном стихе митрополит Кирилл огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви и поздравил от себя всех молящихся с Пасхой, а после заамвонной молитвы владыка освятил артос.